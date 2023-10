Evropski poslanci v razpravi tudi o pomenu neodvisnega novinarstva za zaščito demokracije

Strasbourg, 3. oktobra - Evropski poslanci so danes v razpravi večinoma podprli predlog akta o svobodi medijev in poudarjali pomen neodvisnega novinarstva za zaščito demokracije, poslanci iz skrajne desnice pa so menili, da gre za vmešavanje Evropske komisije v medije. Podpredsednica komisije Vera Jourova je izrazila upanje, da se bodo pogajanja o aktu končala še letos.