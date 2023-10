V stavbi mirnopeške občinske uprave načrtujejo stanovanja

Mirna Peč, 3. oktobra - V Občini Mirna Peč se pripravljajo na selitev občinske uprave. Ta bo nove prostore dobila v prenovljeni stavbi nekdanje šole, zdajšnje prostore uprave pa nameravajo energetsko sanirati in spremeniti v stanovanja. Selitev občinske uprave načrtujejo prihodnje leto, potem ko so letos v novih prostorih opravili potrebna gradbena in instalacijska dela.