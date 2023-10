Indija bo izgnala 41 kanadskih diplomatov

New Delhi/Ottawa, 3. oktobra - Indija je Kanadi sporočila, da mora do prihodnjega torka iz države umakniti 41 od svojih 62 diplomatov, poroča Financial Times. Državi sta se septembra znašli v diplomatskem sporu, potem ko je Ottawa očitala indijski vladi, da je vpletena v umor vidnejšega kanadskega sikha v Vancouvru junija lani. Indija je očitke zavrnila kot absurdne.