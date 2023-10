Vučić potrdil umik srbskih sil z meje s Kosovom

Beograd, 3. oktobra - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v ponedeljek v pogovoru za ameriški CNN zatrdil, da so zmanjšali število vojakov ob meji s Kosovom, in poudaril, da si Srbija ne želi konflikta z Natom. ZDA so navedbe srbskih oblasti o umiku vojaških sil s tega območja pozdravile, a obenem izrazile zaskrbljenost zaradi stopnjevanja napetosti na severu Kosova.