Za promocijo rabe lesa v gradnji na voljo 400.000 evrov

Ljubljana, 3. oktobra - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v petek objavilo javni poziv za sofinanciranje vzorčnih projektov rabe lesa v gradnji. Razpisana sredstva v višini 400.000 evrov so namenjena financiranju rabe lesa na javnih stanovanjskih objektih, katerih lastniki so le osebe javnega prava, prijave pa ministrstvo zbira do 20. oktobra.