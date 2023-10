V Ljubljani razpravljali o umetniški svobodi v Evropi

Ljubljana, 3. oktobra - V organizaciji ministrstva za kulturo in Sveta Evrope so v Ljubljani v ponedeljek razpravljali o stopnji umetniške svobode po Evropi. Ob tem je bilo predstavljeno poročilo sveta, iz katerega izhaja, da so leta 2021 zabeležili 402 primera napada na umetnike v 28 državah članicah EU. Pri svetu je na to temo nastala tudi digitalna razstava.