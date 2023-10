Egipt četrta ovira Slovenije na olimpijskih kvalifikacijah

Tokio, 3. oktobra - Slovenski odbojkarji na olimpijskih kvalifikacijah zaenkrat uspešno preskakujejo vse ovire. V Tokiu so do zdaj ugnali Tunizijo, Turčijo in Finsko, četrti tekmec bo v sredo Egipt, še zadnja ekipa, ki so jo v slovenskem taboru ocenili za nekoliko lažjo. A zagotovo ne tako lahko, da bi lahko vpisali zmago, še preden se bo tekma začela.