Američani bodo za OI v Parizu sestavili novo sanjsko ekipo

New York, 3. oktobra - Več ameriških košarkarskih superzvezdnikov lige NBA se je v ponedeljek na medijskih dnevih svojih ekip razglasilo za kandidate za nastop na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Med drugimi so svojo željo po tem izrazili LeBron James, Kevin Durant in Stephen Curry, kar že napoveduje, da bodo Američani sestavili novo sanjsko ekipo, poroča AFP.