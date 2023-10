Pregled - šport, 2. 10. (ponedeljek)

ANTWERPEN - Najboljša slovenska telovadka Lucija Hribar je na 52. svetovnem prvenstvu v Antwerpnu, glavnem kvalifikacijskem situ za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu, izpolnila svoje sanje. Enaindvajsetletna Ljubljančanka je vse štiri sestave danes opravila zanesljivo, brez padca, in si med kvalifikantkami preko mnogoboja priborila olimpijski nastop.

MARIBOR - Damir Krznar ni več trener Maribora, so potrdili na spletni strani kluba. Tekmovalno zgodbo v Ljudskem vrtu je 51-letni trener zaključil z nedeljskim porazom proti Aluminiju. Krznarjevega naslednika še niso izbrali.

BRDO PRI KRANJU - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na prihodnjih dveh tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 proti Finski in Severni Irski. Pričakovano je selektor za pomembni tekmi poklical preverjene moči. Na seznamu ni Mihe Zajca.

LJUBLJANA - Ženska rokometna reprezentanca Slovenije bo v prvi polovici oktobra začela pot v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024. Prva izziva izbrank selektorja Dragana Adžića, ki je že poslal vabila 21 članicam izbrane vrste, bosta predstavljali zasedbi Latvije in Italije. Reprezentančna zasedba se bo v Ljubljani zbrala prihodnji ponedeljek, 9. oktobra.

LJUBLJANA - Slovenija ne bo kandidirala za organizacijo kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskem košarkarskem turnirju prihodnje leto v Parizu. Rok za oddajo kandidatur je potekel konec septembra. Pri Košarkarski zvezi Slovenije se niso odločili za oddajo vloge pri Mednarodni košarkarski zvezi za izvedbo olimpijskega kvalifikacijskega turnirja.

BEOGRAD - Košarkarji Krke so sanjsko začeli novo sezono v ligi Aba. Potem ko so lani nastopali še v drugoligaški regionalni konkurenci, so na gostovanju pri beograjskem FMP slavili po podaljšku z 99:97.

LJUBLJANA - Ljubljanska navijaška skupina Green Dragons praznuje 35 let. V ta namen so zmaji prestolnico z ognjemetom in baklami obarvali v zeleno, so privrženci športnih kolektivov, ki delujejo v Ljubljani, sporočili na družbenih medijih. Kot uradni začetek delovanja skupine je zabeležen 2. oktober 1988, ko se je na tribunah stadiona za Bežigradom na tekmi proti Prištini prvič pojavil transparent z napisom Green Dragons.

LJUBLJANA - V vrstah nogometne Olimpije, državnih prvakov iz Ljubljane, so se odzvali na nedeljske dogodke v prvi ligi v Rogaški Slatini. Člani gostujoče zasedbe so prizorišče zaradi varnostnih ukrepov zapustili v spremstvu policije. Olimpija je sicer premagala Rogaško z 2:0. Ljubljančani najostreje obsojajo vsa dejanja, ki so se pojavila ob koncu tekme.