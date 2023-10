Nogometaši Olimpije najostreje obsojajo dejanja na tekmi z Rogaško

Ljubljana, 2. oktobra - V vrstah nogometne Olimpije, državnih prvakov iz Ljubljane, so se odzvali na nedeljske dogodke v prvi ligi v Rogaški Slatini. Člani gostujoče zasedbe so prizorišče zaradi varnostnih ukrepov zapustili v spremstvu policije. Olimpija je sicer premagala Rogaško z 2:0. Ljubljančani najostreje obsojajo vsa dejanja, ki so se pojavila na koncu tekme.