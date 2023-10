V Kinodvoru film v poklon nevidnim, a pomembnim kinooperaterjem

Ljubljana, 2. oktobra - V Kinodvoru so nocoj premierno prikazali kratki dokumentarni film z naslovom O ljudeh, ki so v kinu doma. Dokumentarec gledalcu skozi pripoved treh kinooperaterjev predstavi poklic in njihovo nevidno, a pomembno delo. Že več let upokojeni Franci Milošič predstavi t. i. zlato dobo kinooperaterjev, Bojan Bajsič in Polona Kuzman pa današnje izzive.