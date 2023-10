Minister Mesec za januar napovedal 8,2-odstotno uskladitev pokojnin

Ljubljana, 2. oktobra - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je ob mednarodnem dnevu starejših napovedal polno uskladitev pokojnin, so v Levici sporočili na njihovih družbenih omrežjih. Upokojenci lahko tako z januarjem pričakujejo 8,2-odstotno uskladitev pokojnin, so navedli.