Pregled - svet, 2. 10. (ponedeljek)

KIJEV - V znak podpore Ukrajini so se zunanji ministri držav članic EU prvič doslej sestali izven EU in na vojnem območju. Sporočilo zasedanja je, da se EU ne bo pustila ustrahovati Rusiji, je po skupnem zasedanju ministrov sedemindvajseterice z ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebo povedal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Zagotovil je, da bo EU še naprej podpirala Ukrajino na vojaškem, humanitarnem, finančnem in političnem področju, tudi na njeni poti v EU.

STOCKHOLM - Letošnja Nobelova nagrada za medicino gre v roke madžarski znanstvenici Katalin Kariko in ameriškemu znanstveniku Drewu Weissmanu za njun prispevek pri razvoju mRNK cepiv, je sporočil švedski inštitut Karolinska. Kot je izpostavila žirija, so njune raziskave omogočile razvoj učinkovitih cepiv proti covidu-19.

ANKARA - Turške varnostne sile so po nedeljskem napadu v Ankari, za katerega je prevzela odgovornost prepovedana Kurdska delavska stranka (PKK), izvedle racije v številnih provincah v državi. Samo v Istanbulu in provinci Kirikkale so aretirale 20 ljudi ter zasegle večjo količino orožja in streliva. Turčija je v odzivu na napad v nedeljo tudi obstreljevala položaje kurdskih upornikov na severu Iraka.

PRIŠTINA/BEOGRAD - Kosovski premier Albin Kurti je obtožil Srbijo, da si je poskušala nezakonito priključiti sever Kosova. Kosovski notranji minister Xhelal Svecla trdi, da imajo za to dokaze, pa tudi za to, da so se napadalci urili v vojaških bazah v Srbiji. Beograd je navedbe Prištine zanikal, sporočil je tudi, da so število vojakov ob meji s Kosovom vrnili v stanje pred napadom, potem ko je Bela hiša v petek sporočila, da je zaznala zbiranje srbskih oboroženih sil na meji.

LONDON - Velika Britanija je v nedeljo napovedala, da bo okrepila svojo prisotnost v okviru misije Kfor zveze Nato na Kosovu. Tja nameravajo poslati še 200 vojakov, skupno jih bo tako na Kosovu 600. Zveza Nato je potrdila okrepitve in napovedala, da jih bodo na območje poslale tudi druge zaveznice.

BRATISLAVA - Slovaška predsednica Zuzana Čaputova je zmagovalcu sobotnih predčasnih volitev Robertu Ficu, ki je znan po svojih proruskih stališčih, podelila mandat za sestavo vlade. Ob tem je izrazila upanje, da izid volitev, na katerih je slavila Ficova stranka Smer-SSD, ne bodo spremenili vrednot Slovaške.

BUDIMPEŠTA - Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik se je sešel z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom. Kot je dejal, mu je gostitelj izrazil pripravljenost, da Madžarska prevzame projekte v Republiki Srbski, od katerih je Nemčija zaradi Dodikovih odcepitvenih teženj odstopila. Ob tem je Dodik omenil idejo o poskusnem uvajanju učenja madžarskega jezika na nekaterih šolah in fakultetah v Republiki Srbski.

ZAGREB - Hrvaška je v vojaški letalski bazi Mont-de-Marsan v Franciji uradno prevzela prvo večnamensko vojaško letalo rafale od 12, ki jih je kupila od Francije. Letalo bo na Hrvaško skupaj s še petimi drugimi prispelo spomladi, preostalih šest pa predvidoma v prvem četrtletju leta 2025.

CATANIA/RIM - Sodišče v italijanskem mestu Catania je presodilo, da je del nove zaostrene migracijske zakonodaje vlade premierke Giorgie Meloni, povezan s pridržanjem migrantov v novih centrih za pridržanje pred deportacijo, v neskladju z zakonodajo EU. Notranje ministrstvo je napovedalo pritožbo, Meloni pa je izrazila zgroženost in osuplost zaradi odločitve sodišča, ki je po obravnavi pritožbe tunizijskega migranta izpustilo iz pripora.

EREVAN/BRUSELJ - Armenija je obtožila azerbajdžanske vojake, da so v bližini armensko-azerbajdžanske meje v okolici vasi Kut na vzhodu Armenije streljali na armensko vozilo, pri čemer naj bi prišlo tudi do smrtnih žrtev. Azerbajdžanske oblasti so obtožbe Erevana odločno zanikale. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da je EU aktivirala mehanizem civilne zaščite in bo Armeniji namenila 5,2 milijona evrov za pomoč beguncem.

NEW YORK - Začelo se je sojenje nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in vodilnim v njegovem poslovnem imperiju zaradi obtožb o zavajanju bank in zavarovalnic z laganjem o dejanski vrednosti premoženja za pridobitev ugodnih posojil. Trump se je udeležil sojenja in tik pred tem dejal, da gre za nadaljevanje največjega lova na čarovnice vseh časov in prevaro.

ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija je priporočila uporabo novega cepiva R21/Matrix-M za preprečevanje malarije pri otrocih. Uporabo cepiva, ki ga je razvila univerza v Oxfordu, je minuli teden podprl tudi njen generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cepivo R21/Matrix-M je šele drugo cepivo proti malariji doslej.

MURCIA - Nočni klub Fonda, kjer je v noči na nedeljo v požaru umrlo 13 ljudi, je deloval brez dovoljenja, mestni svet pa je že januarja lani odredil zaprtje kluba, so sporočile tamkajšnje oblasti. Predsednik regionalne vlade Fernando Lopez Miras je sporočil, da so našli vse, ki so bili po požaru v nedeljo še pogrešani, štirje ljudje pa se zaradi vdihavanja dima še vedno zdravijo v bolnišnici.

BIJELJINA - Pred enim od nočnih klubov je bil s strelnim orožjem ubit tamkajšnji policijski inšpektor. Policija je davi pridržala štiri osumljence, med katerimi je po neuradnih informacijah tudi sin poslanca v parlamentu bosansko-hercegovske entitete Republika Srbska.