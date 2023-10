Trump na začetku sojenja proces označil za politični pregon

New York, 2. oktobra - Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je danes tik pred začetkom sodnega procesa v civilni tožbi države New York novinarjem dejal, da gre za nadaljevanje največjega lova na čarovnice vseh časov in prevaro, poročajo ameriški mediji. Trumpu, ki je prišel na sodišče, in njegovem podjetju sodijo zaradi obtožb o prevarah.