Pri vožnji s traktorjem v gozdu umrl 67-letnik

Kuzma, 2. oktobra - V gozdu na območju Kuzme se je danes okoli 12.30 zgodila delovna nesreča, v kateri je umrl 67-letni voznik traktorja. Po do sedaj zbranih podatkih se je traktor med vožnjo po robu gozda prevrnil in stisnil moškega, ki je zaradi poškodb umrl, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.