Pet slovenskih medalj na mladinskem EP v šahu

Čatež ob Savi, 2. oktobra - Slovenija je na mladinskem evropskem prvenstvu v hitropoteznem šahu in igri s pospešenim tempom, ki se je končalo konec prejšnjega tedna v Termah Čatež, osvojila pet medalj. Jan Šubelj pa je na svetovnem prvenstvu do 20 let, ki se je danes končalo v Ciudad de Mexicu, osvojil peto mesto, do zadnjega pa je bil v igri za medaljo.