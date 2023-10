Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 10.)

Ljubljana, 2. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o sporočilu vodij diplomacij Hrvaške, Avstrije in Slovenije, da je treba Zahodni Balkan vključiti v Evropsko unijo. Poročale so tudi, da meddržavna komisija o Neku od Hrvaške in Slovenije do leta 2028 zahteva začetek obratovanja novih odlagališč odpadkov.