Odkupna klavzula za Barcinega obetavnega najstnika Yamala znaša milijardo evrov

Barcelona, 2. oktobra - Iz španskega nogometnega velikana Barcelone so danes sporočili, da so do 30. junija 2026 podaljšali pogodbo z obetavnim 16-letnim španskim najstnikom afriških korenin Laminom Yamalom. Ob tem so določili tudi znesek odkupne klavzule. Ta znaša milijardo evrov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.