V zbornici zdravstvene in babiške nege pozivajo k spoštljivi komunikaciji in nagovarjanju starejših

Ljubljana, 2. oktobra - V zbornici zdravstvene in babiške nege ob dnevu starejših in današnjem dnevu nenasilja izpostavljajo pomen nenehnega ozaveščanja o vprašanjih, problemih in izzivih starejših generacij, tudi o nasilju, ki ga je treba zaznavati, obravnavati in preprečevati. Podpirajo tudi prizadevanja starejših, da se jih spoštljivo nagovarja oziroma poimenuje.