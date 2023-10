Ljubljanska borza: SBI TOP sklenil z rastjo

Ljubljana, 2. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi pridobil 0,21 odstotka in sklenil pri 1176,82 točke. Vlagatelji so ustvarili 525.681 evrov prometa, pri čemer so bile najprometnejše Krkine delnice. Te so sicer zdrsnile 0,46 odstotka v minus. Med prometnejšimi so bile še delnice Telekoma Slovenije in Petrola.