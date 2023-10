Na ravni EU nov razpis za mobilnost umetnikov in kulturnikov

Bruselj, 2. oktobra - V okviru največjega programa EU za kulturno mobilnost, poimenovanega Kultura premika Evropo, je odprt nov razpis za mobilnost posameznikov. Namenjen je umetnikom in kulturnim delavcem, ki so stari vsaj 18 let in zakonito prebivajo v eni od 40 držav programa Ustvarjalna Evropa, so danes sporočili v Bruslju.