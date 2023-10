V Ilirski Bistrici z dobrodelno akcijo Bistrc za Slovenijo zbrali 20.000 evrov

Ilirska Bistrica, 2. oktobra - V občini Ilirska Bistrica so v petek zaključili dobrodelno akcijo Bistrc za Slovenijo za pomoč prizadetim v nedavnih poplavah. Občanke in občani, različne organizacije, podjetja ter drugi donatorji iz občine so z akcijo zbrali 20.000 evrov, so danes sporočili iz občine Ilirska Bistrica.