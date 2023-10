Armenija poroča o streljanju in smrtnih žrtvah ob meji z Azerbajdžanom

Erevan/Baku, 2. oktobra - Armenija je danes obtožila azerbajdžanske vojake, da so v bližini armensko-azerbajdžanske meje streljali na armensko vozilo, pri čemer naj bi prišlo tudi do smrtnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Azerbajdžanske oblasti so obtožbe Erevana odločno zanikale.