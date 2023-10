Britanski vodooskrbni sektor z rekordnimi investicijami v infrastrukturo

London, 2. oktobra - Angleška in valižanska podjetja za vodooskrbo so danes objavila, da bodo med letoma 2025 in 2030 skoraj podvojila investicije v infrastrukturo, s čimer naj bi zmanjšala onesnaženje rek. Njihove napovedi bodo vplivale tudi na višje položnice za uporabnike, poročajo tuje tiskovne agencije.