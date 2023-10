Turčija po napadu v Ankari izvedla racije v državi

Ankara, 2. oktobra - Turške varnostne sile so danes, le dan po napadu v bližini notranjega ministrstva in parlamenta v Ankari, izvedle racije v številnih provincah v državi. Samo v Istanbulu in provinci Kirikkale so doslej aretirale 20 ljudi ter zasegle večjo količino orožja in streliva, so sporočile turške oblasti.