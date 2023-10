Sindikalna stran zavrača očitke ministrstva o odgovornosti za nesklic današnjih pogajanj

Ljubljana, 2. oktobra - Na zadnjem srečanju predstavnikov vlade in sindikatov javnega sektorja so se dogovorili za nadaljevanje pogajanj danes, a jih ni. Po navedbah ministrstva za javno upravo je bila za sklic tokratne seje na vrsti sindikalna stran. Sindikalist Branimir Štrukelj pa je poudaril, da so mu v četrtek na vladni strani pojasnili, da pogajanj danes ne bo.