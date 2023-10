Španski nočni klub v času smrtonosnega požara deloval brez dovoljenja

Murcia, 2. oktobra - Nočni klub Fonda v španskem mestu Murcia, kjer je v noči iz sobote na nedeljo v požaru umrlo 13 ljudi, je deloval brez dovoljenja, mestni svet pa je že januarja lani odredil zaprtje kluba, je danes sporočil predstavnik občine Murcia. Ob tem so regionalne oblasti sporočile, da so našli vse, ki so bili po požaru pogrešani.