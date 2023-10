Meddržavna komisija o Neku zahteva začetek obratovanja novih odlagališč odpadkov z 2028

Krško, 2. oktobra - Meddržavna komisija za operativno izvajanje določb meddržavne pogodbe med slovensko in hrvaško vlado o krški nuklearki (Nek) je pristojnima službama Hrvaške in Slovenije naložila, naj čim prej izvedeta gradnjo odlagališč za radioaktivne odpadke. Prevzem nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov pričakuje najpozneje v začetku 2028.