ZOS: Stroški občin se povečujejo in temu mora slediti tudi višina povprečnine

Ljubljana, 2. oktobra - Iz Združenja občin Slovenije (ZOS) so po seji predsedstva sporočili, da se stroški občin povečujejo in temu mora slediti tudi višina povprečnine. Združenja občin so predlagala, da ta za leto 2024 znaša 799,58 evra, za leto 2025 pa 815,69 evra. Za vladno stran je bilo to nesprejemljivo, zato je ZOS oblikoval približevalni predlog v višini 776 evrov.