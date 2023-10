Klakočar Zupančič: Otroci so svetla prihodnost naše družbe

Ljubljana, 2. oktobra - Otroci so svetla prihodnost naše družbe, je v poslanci ob tednu otroka zapisala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Ne le, da ima vsak pravico do ljubezni in varnega okolja, v katerem se razvija, temveč je naša odgovornost, da ustvarimo svet, v katerem bodo imeli vsi otroci priložnost za ustrezen napredek in potencial pri doseganju ciljev.