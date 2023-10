Kurti obtožil Srbijo poskusa nezakonite priključitve severa Kosova

Priština, 2. oktobra - Kosovski premier Albin Kurti je danes, osem dni po napadu na kosovsko policijo v Banjski, obtožil Srbijo, da si je poskušala nezakonito priključiti sever Kosova. Kosovski notranji minister Xhelal Svecla trdi, da imajo za to dokaze, prav tako kot tudi za to, da so se napadalci urili v vojaških bazah v Srbiji. Beograd navedbe Prištine zanika.