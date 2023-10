Telekom zaznava rast števila kibernetskih in varnostnih incidentov

Ljubljana, 2. oktobra - Strokovnjaki Centra kibernetske varnosti in odpornosti Telekoma Slovenije so ob mesecu kibernetske varnosti opozorili, da so v prvem letošnjem polletju vsak mesec obravnavali za več kot 65 odstotkov varnostnih incidentov več kot lani. Vse več je zlorab gesel in osebnih podatkov, zato strokovnjaki izpostavljajo pomen skrbi za lasten digitalni odtis.