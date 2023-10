Mostar, 2. oktobra - Bosno in Hercegovino je okoli 10.30 stresel potres z magnitudo 4,6, je objavil Evropski mediteranski seizmološki center (EMSC). Središče potresa je bilo sedem kilometrov od vasi Grude in 39 kilometrov od Mostarja na jugu države. Poročil o poškodovanih in gmotni škodi doslej ni bilo.