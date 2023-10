Na slovenskih razvojnih dnevih opozorila o nedoseganju ciljev agende 2030

Ljubljana, 2. oktobra - Svet se sooča s številnimi krizami, kar povečuje potrebo po razvojni pomoči in upočasnjuje uresničevanje ciljev agende 2030, so ob začetku 11. slovenskih razvojnih dnevov izpostavili visoki gosti. Strinjali so se, da je napočil čas, da se politične odločitve spremeni v dejanja, in poudarili, da napredka brez zanesljivih partnerstev ne bo.