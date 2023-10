V EU prek spletnih platform v polletju rezervirali več kot 230 milijonov prenočitev

Luxembourg, 7. oktobra - V prvi polovici letošnjega leta so gostje prek spletnih platform Airbnb, Booking, Tripadvisor in Expedia v državah EU rezervirali okoli 237 milijonov prenočitev. Gre za izrazito rast v primerjavi s prvim lanskim polletjem in predkoronskim letom 2019, so sporočili iz evropskega statističnega urada Eurostat.