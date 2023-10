Svetina: Pozitivna diskriminacija romske manjšine ne more diskriminirati pravic večinskega prebivalstva

Škocjan/Sevnica/Radeče, 2. oktobra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes obiskal občine Škocjan, Sevnica in Radeče, kjer se je srečal z župani in odprl Varuhov kotiček. V Škocjanu so ga seznanili s težavami, ki jih imajo s posameznimi Romi. Ob tem je Svetina poudaril, da pozitivna diskriminacija romske manjšine ne more diskriminirati pravic večinskega prebivalstva.