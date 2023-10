Slovensko sodniško društvo nasprotuje spreminjanju sestave Sodnega sveta

Ljubljana, 2. oktobra - Slovensko sodniško društvo (SSD) nasprotuje spreminjanju sestave Sodnega sveta v ustavnorevizijskem postopku glede imenovanja sodnikov, so sporočili iz sodniškega društva. Ustavna komisija DZ se je namreč v petek opredelila do osnutka ustavnega zakona, ki predvideva spremembe pri imenovanju sodnikov in spremenjeno sestavo sodnega sveta.