V New Yorku se začenja sojenje Trumpu zaradi poslovnih prevar

New York, 2. oktobra - V New Yorku se bo danes začelo sojenje nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in vodilnim v njegovem poslovnem imperiju zaradi obtožb o zavajanju bank in zavarovalnic z laganjem o dejanski vrednosti premoženja za pridobitev ugodnih posojil. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je v nedeljo potrdil udeležbo in napovedal boj za svoj ugled.