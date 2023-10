Postopek iskanja koncesionarja za mariborsko letališče končan neuspešno

Ljubljana, 2. oktobra - Ministrstvo za infrastrukturo je postopek, s katerim so iskali koncesionarja za upravljanje z mariborskim letališčem, zaključilo brez izbire. Zdaj pripravljajo gradivo za vlado za podaljšanje pogodbe za začasno upravljanje letališča s strani DRI še do konca leta 2024. Tej so do konca julija za upravljanje letos izplačali dobrega 1,6 milijona evrov.