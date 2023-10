Vreme: Jasno

Ljubljana, 2. oktobra - Jutro bo po nižinah marsikje megleno. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 26, na Goriškem do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo pretežno jasno, v Posočju ter v hribih severne Primorske bo nekaj oblačnosti. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla. Čez dan bo marsikje zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: Do srede zjutraj se bo pooblačilo, predvsem v severni polovici Slovenije bo občasno deževalo, možna bo tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa vzhodni veter. Do večera bo dež povsod ponehal. V notranjosti Slovenije bo nekoliko hladneje. V četrtek bo sončno z meglenim jutrom po nižinah.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi zahodnimi vetrovi doteka k nam topel in v višinah suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini jasno s precej jutranje megle po nižinah. V torek zjutraj bo megleno, na območju Karnijskih in Julijskih Alp se bo zmerno pooblačilo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden. Tudi v torek bo vpliv vremena sprva ugoden, proti večeru pa se bo obremenitev postopno povečevala. Občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.