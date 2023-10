Metropolitanski muzej novembra z razstavo evropskih slik od 14. do 19. stoletja

New York, 2. oktobra - V newyorškem Metropolitanskem muzeju umetnosti bodo novembra v prenovljenih galerijah, namenjenih Evropi, odprl razstavo slik s stare celine, nastalih med letom 1300 do 1800. Izvršni direktor muzeja Avstrijec Max Hollein je v pogovoru z več kot 40 tujimi dopisniki opisal tudi druge razstave in projekte ter muzej.