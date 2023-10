Mura Nona po desetici še naprej s popolnim izkupičkom

Ljubljana, 1. oktobra - Za nogometašicami je 7. krog ženske nogometne lige Triglav Zdravje. Najvišjo zmago so dosegle igralke Mure None, ki so bile v gosteh z 10:1 boljše od Cerkelj. Ljubljana je doma s 6:0 ugnala Gažon, nogometašice Radomelj Medexa so prav tako doma s 3:0 premagale Krim, igralke Primorja Gaie Naturelle pa so v gosteh s 5:2 ugnale Dravo Ptuj.