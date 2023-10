Na Obali okronali državne prvake v treh jadralnih razredih

Portorož, 1. oktobra - V organizaciji Jadralnega kluba Pirat Portorož se je danes končalo tridnevno odprto državno prvenstvo v razredih 420, 470 in fireball. Na tekmovanju je nastopilo 38 posadk iz Slovenije, Italije, Madžarske, Hrvaške in Ukrajine - 25 v razredu 420, pet v razredu 470 in osem v razredu fireball.