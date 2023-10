Društvo Srebrna nit opozarja, da je glede položaja starejših še veliko prostora za izboljšave

Ljubljana, 1. oktobra - V društvu Srebrna nit so ob mednarodnem dnevu starejših izpostavili, da je glede položaja in obravnave starejših v družbi veliko prostora za izboljšave. Zagotoviti in izboljšati je treba zdravstvene storitve za starejše, urediti njihov ekonomski položaj ter ustvariti varno okolje z ničelno toleranco do nasilja nad starejšimi, so navedli v društvu.