Kranj, 1. oktobra - Policisti preklicujejo zaprosilo za objavo podatkov pogrešanega Mitje Zupana iz Kranja, pogrešanega so namreč izsledili in je z njim vse v redu, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Kot so pojasnili, je pogrešanega v petek našla italijanska policija na območju kraja Otranto v Italiji.