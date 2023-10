Najstarejša trta na svetu dala 32 kilogramov pridelka

Ljubljana, 1. oktobra - Na mariborskem Lentu so na tradicionalni kulturno-etnografski prireditvi obrali najstarejšo trto na svetu. Kot so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor, je 450-letna Guinnessova rekorderka v letošnjem vremensko zahtevnem letu dala 32 kilogramov pridelka. Prvi grozd je odrezal priznani koreograf in plesalec Edward Clug.