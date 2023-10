Za upokojenega nadškofa Turnška so Teharje kraj nesrečnega imena

Teharje, 1. oktobra - V spominskem parku Teharje je danes potekala obletna maša za teharske žrtve, ki jo je vodil upokojeni mariborski nadškof Marjan Turnšek. Kot je povedal v pridigi, so Teharje kraj nesrečnega imena, zato ga je treba spreminjati, da bi postal kraj blagega spomina. A to je dolg proces, ki so ga sposobni le duhovno prebujeni ljudje, je dejal.