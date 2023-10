Študent naj bo: Študenti brez statusa si morajo čim prej urediti zdravstveno zavarovanje

Ljubljana, 2. oktobra - Študenti, ki so dopolnili 26 let ali so oktobra ostali brez statusa študenta, si morajo čim prej urediti obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, četudi gre samo za obdobje treh mesecev, do uvedbe novega zdravstvenega prispevka, poziva ŠOS. Če tega ne bodo storili, bodo morali pri morebitnem zdravljenju storitve in zdravila namreč doplačati.