Klara Lukan z državnim rekordom 10. na SP v cestnem teku

Riga, 1. oktobra - Klara Lukan (Kladivar Celje) je na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih v latvijski Rigi v teku na pet kilometrov z državnim rekordom, 15 minut in 25 sekund, zasedla 10. mesto in bila tretja Evropejka. Zmagala je Kenijka Beatrice Chebet z rekordom prvenstev (14:35). Slednja je bila srebrna in bronasta na prejšnjih dveh SP na stadionih na 5000 m.