V vozilu nezakonito prevažal državljane Šrilanke

Ljubljana, 1. oktobra - Policisti so odvzeli prostor 39-letnemu vozniku, ki je v osebnem vozilu prevažal štiri državljane Šrilanke, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vozilo so policisti ustavili v soboto okoli 8. ure na avtocesti na območju Logatca, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.